«Артемсоль» с размахом отметило свой профессиональный праздник - День шахтера!

В субботу, 26 августа 2017 года государственное соледобывающее предприятие «Артемсоль» с размахом отметило свой главный профессиональный праздник – День шахтера. В честь этой знаменательной даты на стадионе города Соледар состоялся грандиозный концерт.
Праздничные мероприятия в этот день начались с культурно-развлекательной программы для детей. Организаторы подготовили для них сказочное представление – «Алиса в стране чудес». Для маленьких гостей проходило детское караоке и различные мастер-классы по росписи пряников, мехенди (рисунок на руках), изготовлению поделок, аквагриму. Победители конкурсов и игр получали призы. Также для детей была организована дискотека, запуск мыльных пузырей и красок Холи.
Параллельно в городском парке отдыха работали торговые площадки, а каждому гостю праздника вручалась памятная сувенирная продукция: шары, флажки, браслеты с символикой ГП «Артемсоль». Кроме того, в этом году на стадионе были организованы оригинальные фотозоны, которые пользовались большой популярностью.
Торжественная часть программы началась с традиционного поздравления от администрации, профсоюзной организации ГП «Артемсоль» и гостей праздника, чествование передовиков производства. В своем выступлении и.о. директора ГП «Артемсоль» Виктория Луценко поблагодарила горняков, работников и ветеранов предприятия за вклад в развитие ГП «Артемсоль» и пожелала каждой семье здоровья, счастья, радости, твердой уверенности в лучшем будущем.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу горнякам были вручены грамоты и благодарности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, руководства предприятия, города и района.
Продолжился вечер выступлением коллективов народного творчества, а настоящим подарком для жителей и гостей города стал праздничный концерт звезд украинской эстрады.
Ведущими концерта стали известные артисты театра и кино – Ольга Сумская и Виталий Борисюк. Для соляников выступили: балетная группа Ва-банк, фаворит телевизионного конкурса «Х-фактор» Александра Кривошапко, группа «REAL О», участница конкурса «Евровидение - 2010» певицы «Аlyosha».
По отзывам гостей мероприятий, яркий праздник подарил присутствующим множество добрых и приятных эмоций.