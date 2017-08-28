«Артемсоль» с размахом отметило свой профессиональный праздник - День шахтера!

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«Артемсоль» за 8 месяцев увеличило показатель чистой прибыли более чем в два раза

«Артемсоль» за 11 месяцев пополнило бюджеты всех уровней на 286,7 миллионов гривен

Стал известен план мероприятий на День города и День шахтера в Донецке

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