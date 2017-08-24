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Дети Краматорска разрисуют военную технику с передовой

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Общество / Разное
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Дети Краматорска разрисуют военную технику с передовой

Ко Дню Независимости Украины детям из Краматорска позволят разрисовать одну из боевых машин пехоты, которая будет представлена на выставке в центре города. Оставить свое пожелание защитникам, поздравить страну с Днем рождения или просто создать рисунок можно будет с 12:00 на площади Мира.

Об этом сегодня, 24 августа, заявила начальник управления культуры Донецкой облгосадминистрации Алина Певна, сообщает До ТеБе.

- Техника была снята с передовой и после торжеств, в том числе и эта разрисованная БМП, вернется на фронт, - рассказала Алина Певна.

Напоминаем, с 10:00 до Дня Независимости Украины на площади Мира в Краматорске проходит выставка военной техники. Также горожан сегодня приглашают на праздничное шествие, который стартует в 15:00, и выступление артистов шоу "Голос страны" и "95 квартала", которые начнутся в 19:00.


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