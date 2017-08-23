Лента новостей

20:27
Какой стиль Вам подойдёт больше всего, советы для женщин
19:47
В Покровске проверили как проходит замена табличек на украинский язык
19:39
«Основная задача - работа с молодежью и для молодежи» - Павел Жебривский
19:31
Спортивную площадку и молодежный центр открыли сегодня в Бахмуте
17:42
Мининфраструктуры меняет правила лицензирования
17:40
Новые валютные правила от НБУ
17:03
К чему может привести нарушение кровообращения сосудов
16:00
На Донбассе объявили режим прекращения огня по случаю начала учебного года
15:53
Бюро переводов - InTime рассказывает что это за компании
15:49
Бахмут отметил День Государственного Флага Украины
15:39
Положительные отзывы о Телетрейд, как знак надежности брокера
15:32
Мироновская ТЭС перевела котел на сжигание газового угля
15:30
На Донетчине в местные бюджеты направлено свыше 5,2 миллиардов гривен
23:10
Ганапольский: "Сбросьте атомные бомбы на Донецк и Луганск и проведите этот матч"
22:01
Дороги в Донецкой области будет не стыдно показать Президенту - Жебривский
17:45
Отзывы о Телетрейд: показатель работы брокерской компании
17:37
В Константиновке появится памятный знак Тарасу Шевченко
17:34
В ДНР действует мораторий на выплаты зарплат шахтерам за 2014 год
17:28
По содержанию отзывов о Телетрейд можно оценить характеристики ГК
14:44
Переселенцы-предприниматели рассказали о своих успехах в бизнесе
14:32
Как Донецкая область будет праздновать День Независимости (анонс)
14:23
Автогаз на заправках стремительно дорожает
12:58
Школы Донецкой области проверяют взрывотехники
12:07
В "серой зоне" в Донецкой области подорвались два человека
11:38
В Украине создадут санационный банк
11:33
Летят «утки», или Контрафакт с доставкой
10:19
Решение принято: Войска РФ покинут Донбасс - Грымчак
10:00
В Бахмутском районе сгорело село Новокаменка
16:40
На Карачуне выгорели 4 га леса
15:41
У жителя Лисичанска обнаружили наркотики на 500 тыс. грн
15:24
Как взять кредит через Интернет?
15:15
Нафтогаз увеличит цену газа для промышленности
13:32
В Добропольском районе двухлетний мальчик засунул руку в мясорубку
12:56
У кого в Украине забрали субсидию и кто рискует остаться без скидки
12:35
По Украине объявлено штормовое предупреждение
11:56
В Мариуполе 5 человек госпитализированы с сальмонеллезом
11:46
ООН требует восстановить социальные выплаты для жителей зоны АТО
23:19
В течение войны в Донбассе погибли по меньшей мере 2,5 тысячи мирных жителей, - ООН
23:23
Отдых в Польше в любое время года
22:42
Сравнение эмалированных и акриловых ванн
22:24
Павел Жебривский проинспектировал ремонт дорог в области
17:45
Кроссовки для бега
15:54
Ох этот замечательный Черниговский Вал
22:08
Корейский уход за кожей лица
21:28
Женские украшения — как почувствовать грань между красотой и пошлостью?
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В Покровске проверили как проходит замена табличек на украинский язык

0
82
Общество / Разное
0
В Покровске проверили как проходит замена табличек на украинский язык

Сегодня в Покровске специальная комиссия от Донецкой облгосадминистрации под председательством и. о. директора департамента информационной и внутренней политики Людмилы Быченко проверила как проведены работы по замене табличек названий улиц и других объектов топонимики, рекламных вывесок, информационных стендов и перевод их на украинский язык.

Представители комиссии посетили микрорайон Динас, Лазурный, Шахтерский, улицу Европейскую, Шоссейную, Центральную и выставили оценки. Следующим городом, куда приедет комиссия, будет Дружковка.

Напомним, председатель Донецкой облгосадминистрации пообещал 30 млн. гривен тому городу, который быстро заменит старые таблички и информационные стенды с русского языка на украинский.
В Покровске проверили как проходит замена табличек на украинский язык
В Покровске проверили как проходит замена табличек на украинский язык
В Покровске проверили как проходит замена табличек на украинский язык


Похожие публикации

14-06-2017
"Украинизация" Бахмута будет стоить городу 200 тысяч гривен
6-06-2017
В Краматорске поздравили журналистов с профессиональным праздником
14-04-2017
Бахмутскому району предоставили рекомендации по формированию общин
12-04-2017
Покровскому району предоставили рекомендации по формированию общин
13-01-2017
Украинский язык исключен из обязательной программы в школах ДНР
4-11-2015
Украинский язык в школах Донецка будут изучать факультативно

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх