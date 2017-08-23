В Покровске проверили как проходит замена табличек на украинский язык

Сегодня в Покровске специальная комиссия от Донецкой облгосадминистрации под председательством и. о. директора департамента информационной и внутренней политики Людмилы Быченко проверила как проведены работы по замене табличек названий улиц и других объектов топонимики, рекламных вывесок, информационных стендов и перевод их на украинский язык.
Представители комиссии посетили микрорайон Динас, Лазурный, Шахтерский, улицу Европейскую, Шоссейную, Центральную и выставили оценки. Следующим городом, куда приедет комиссия, будет Дружковка.
Напомним, председатель Донецкой облгосадминистрации пообещал 30 млн. гривен тому городу, который быстро заменит старые таблички и информационные стенды с русского языка на украинский.