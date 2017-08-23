Лента новостей

20:27
Какой стиль Вам подойдёт больше всего, советы для женщин
19:47
В Покровске проверили как проходит замена табличек на украинский язык
19:39
«Основная задача - работа с молодежью и для молодежи» - Павел Жебривский
19:31
Спортивную площадку и молодежный центр открыли сегодня в Бахмуте
17:42
Мининфраструктуры меняет правила лицензирования
17:40
Новые валютные правила от НБУ
17:03
К чему может привести нарушение кровообращения сосудов
16:00
На Донбассе объявили режим прекращения огня по случаю начала учебного года
15:53
Бюро переводов - InTime рассказывает что это за компании
15:49
Бахмут отметил День Государственного Флага Украины
15:39
Положительные отзывы о Телетрейд, как знак надежности брокера
15:32
Мироновская ТЭС перевела котел на сжигание газового угля
15:30
На Донетчине в местные бюджеты направлено свыше 5,2 миллиардов гривен
23:10
Ганапольский: "Сбросьте атомные бомбы на Донецк и Луганск и проведите этот матч"
22:01
Дороги в Донецкой области будет не стыдно показать Президенту - Жебривский
17:45
Отзывы о Телетрейд: показатель работы брокерской компании
17:37
В Константиновке появится памятный знак Тарасу Шевченко
17:34
В ДНР действует мораторий на выплаты зарплат шахтерам за 2014 год
17:28
По содержанию отзывов о Телетрейд можно оценить характеристики ГК
14:44
Переселенцы-предприниматели рассказали о своих успехах в бизнесе
14:32
Как Донецкая область будет праздновать День Независимости (анонс)
14:23
Автогаз на заправках стремительно дорожает
12:58
Школы Донецкой области проверяют взрывотехники
12:07
В "серой зоне" в Донецкой области подорвались два человека
11:38
В Украине создадут санационный банк
11:33
Летят «утки», или Контрафакт с доставкой
10:19
Решение принято: Войска РФ покинут Донбасс - Грымчак
10:00
В Бахмутском районе сгорело село Новокаменка
16:40
На Карачуне выгорели 4 га леса
15:41
У жителя Лисичанска обнаружили наркотики на 500 тыс. грн
15:24
Как взять кредит через Интернет?
15:15
Нафтогаз увеличит цену газа для промышленности
13:32
В Добропольском районе двухлетний мальчик засунул руку в мясорубку
12:56
У кого в Украине забрали субсидию и кто рискует остаться без скидки
12:35
По Украине объявлено штормовое предупреждение
11:56
В Мариуполе 5 человек госпитализированы с сальмонеллезом
11:46
ООН требует восстановить социальные выплаты для жителей зоны АТО
23:19
В течение войны в Донбассе погибли по меньшей мере 2,5 тысячи мирных жителей, - ООН
23:23
Отдых в Польше в любое время года
22:42
Сравнение эмалированных и акриловых ванн
22:24
Павел Жебривский проинспектировал ремонт дорог в области
17:45
Кроссовки для бега
15:54
Ох этот замечательный Черниговский Вал
22:08
Корейский уход за кожей лица
21:28
Женские украшения — как почувствовать грань между красотой и пошлостью?
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

«Основная задача - работа с молодежью и для молодежи» - Павел Жебривский

0
78
Общество / Разное
0
«Основная задача - работа с молодежью и для молодежи» - Павел Жебривский

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский посетил областной молодежный слет «Молодежная волна», который проходит сейчас в городе Святогорск. В слете приняли участие представители молодежных центров, созданных на средства областного бюджета и международных грантов, поэтому основной темой общения стало дальнейшее развитие сети молодежных центров и хабов.

Глава области заявил, что в Краматорске планируется создать крупное хаб-пространство, которое имеет цель аккумулирование, методическую обработку и внедрение наиболее интересных проектов, предложенных молодежными центрами по всей области. Павел Жебривский отметил, что областная власть дала начало массовому созданию молодежных центров, однако в дальнейшем роль в области будет падать, а развитием сети будут заниматься местные органы самоуправления и общественные организации.

«По данным социологии около 80% молодежи Донецкой области позиционируют себя украинцами различного происхождения, среди людей старшего возраста этот процент значительно меньше. Именно поэтому мы уделяем большое внимание развитию национально-патриотическому воспитанию, частью которого является сеть молодежных центров. Наша основная задача - работа с молодежью и для молодежи, формирование «Украинских дончан», - заявил Павел Жебривский.

Также председатель ОГА подчеркнул, что в ближайшее время планируется отойти от прямого финансирования общественных организаций из областного бюджета.

«Мы не собираемся оплачивать стены. Поэтому будем переходить на грантовую основу работы - организация сможет получить средства под конкретный проект, реализация которого будет положительный результат для общества. Финансирование же текущей деятельности мы переложим на муниципалитеты», - отметил Павел Жебривский.

Во время встречи с главой области представители молодежных организаций рассказали истории своего создания и основную деятельность. В частности, представители Авдеевского молодежного центра «Улей» рассказали, что центр был создан при поддержке ЮНИСЕФ, местной военно-гражданской администрацией и общественными организациями города Краматорск. В основном в центр приходят маленькие дети и их родители, которые сами по себе организовывают досуг, участвуют в массовых акциях и способствуют развитию центра всеми возможными средствами.


Похожие публикации

Сегодня, 19:31
Спортивную площадку и молодежный центр открыли сегодня в Бахмуте
19-06-2017
В Донецкой области потратят почти 13 миллионов гривен на создание молодежных центров
13-06-2017
Павел Жебривский открыл две футбольные площадки с искусственным покрытием
27-04-2017
До июля на Донетчине появятся 85 новых молодежных центров
24-08-2016
Глава Донецкой ОГА встретился с ровесниками независимости Украины
18-07-2016
ЦПАУ будут способствовать реинтеграции территорий, прилегающих к временно оккупированной зоне - Жебривский

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх