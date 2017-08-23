«Основная задача - работа с молодежью и для молодежи» - Павел Жебривский

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский посетил областной молодежный слет «Молодежная волна», который проходит сейчас в городе Святогорск. В слете приняли участие представители молодежных центров, созданных на средства областного бюджета и международных грантов, поэтому основной темой общения стало дальнейшее развитие сети молодежных центров и хабов.
Глава области заявил, что в Краматорске планируется создать крупное хаб-пространство, которое имеет цель аккумулирование, методическую обработку и внедрение наиболее интересных проектов, предложенных молодежными центрами по всей области. Павел Жебривский отметил, что областная власть дала начало массовому созданию молодежных центров, однако в дальнейшем роль в области будет падать, а развитием сети будут заниматься местные органы самоуправления и общественные организации.
«По данным социологии около 80% молодежи Донецкой области позиционируют себя украинцами различного происхождения, среди людей старшего возраста этот процент значительно меньше. Именно поэтому мы уделяем большое внимание развитию национально-патриотическому воспитанию, частью которого является сеть молодежных центров. Наша основная задача - работа с молодежью и для молодежи, формирование «Украинских дончан», - заявил Павел Жебривский.
Также председатель ОГА подчеркнул, что в ближайшее время планируется отойти от прямого финансирования общественных организаций из областного бюджета.
«Мы не собираемся оплачивать стены. Поэтому будем переходить на грантовую основу работы - организация сможет получить средства под конкретный проект, реализация которого будет положительный результат для общества. Финансирование же текущей деятельности мы переложим на муниципалитеты», - отметил Павел Жебривский.
Во время встречи с главой области представители молодежных организаций рассказали истории своего создания и основную деятельность. В частности, представители Авдеевского молодежного центра «Улей» рассказали, что центр был создан при поддержке ЮНИСЕФ, местной военно-гражданской администрацией и общественными организациями города Краматорск. В основном в центр приходят маленькие дети и их родители, которые сами по себе организовывают досуг, участвуют в массовых акциях и способствуют развитию центра всеми возможными средствами.