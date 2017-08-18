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В Краматорске отметят Всемирный день гуманитарной помощи

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Общество / Разное
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В Краматорске отметят Всемирный день гуманитарной помощи

В субботу, 19 августа в 16:00 на площади Мира в Краматорске представители неправительственных организаций совместно с ООН проведут мероприятие, посвященное Всемирному дню гуманитарной помощи.

Уже 14 лет во всем мире именно в этот день чтят память 22 сотрудников ООН, которые были убиты 19 августа 2003 во время бомбежки штаб-квартиры организации в Багдаде.

- Этот день призван почтить тех, кто потерял жизнь, работая в сфере гуманитарной помощи, а также тех, кто продолжает оказывать помощь миллионам людей, которые в ней нуждаются. Со временем он превратился в глобальную кампанию по празднованию идеи гуманитарной помощи и поддержки гуманного мира, - отмечают организаторы.

Программа мероприятия, в этом году сопровождается кампанией «НеМишень Защита гражданского населения», будет включать образовательные и развлекательные активности, а именно:

Мастер-классы по искусству (создание кукол, лепка из глины, рисование, аэродизайн)
Мини-фестиваль красок Холи;
Тренинги по оказанию первой помощи и минной безопасности;
Игровая площадка и развлечения для детей;
Сессии по развитию бизнеса;
Юридические консультации;
Консультации мобильных бригад психологов.

Кроме того, как отмечают в ООН, посетители также смогут получить информацию о работе гуманитарных организаций, работающих в Украине. Все запланированные мероприятия бесплатны.
В Краматорске отметят Всемирный день гуманитарной помощи


До ТеБе


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