С 20 августа в Украине существенно похолодает

В конце этой недели в западные области Украины придет похолодание, которое вскоре распространится на остальные территории. Об этом в эфире Эспрессо.TV сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в Украине похолодает уже в воскресенье, 20 августа.
"20 августа на запад придет ощутимое похолодание и подвинется в восточном направлении. 24 августа жары уже не будет", – сказала Диденко.
Она отметила, что в ближайшие дни на юге, юго-востоке и в центре будет высокая температура – от +29 до +34°C.
На западе температура будет на 1-3 градуса ниже. Ожидаются кратковременные дожди.