В Мариуполе происходит парусная регата

С 12 августа в Мариуполе продолжается парусная регата «Олимпийские надежды Азовья». Яхт-гонка посвящена памяти легендарного металлурга В.В. Лепорского.
В этом году участие в соревнованиях принимают более 60 юных и опытных спортсменов.
- Юные спортсмены соревнуются только в акватории Азовского моря в Мариуполе, а более опытные яхтсмены отправились в Бердянск и далее по маршруту, - рассказал директор яхт-клуба «Азовсталь» Юрий Долгушин.
Многодневная гонка в трех группах классов крейсерских яхт продлится до 20 августа.
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