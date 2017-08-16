Лента новостей

15:01
Птицефабрика в Шахтерске – яркий пример развития Донецкой Народной Республики
14:55
АКХЗ инвестирует 38 млн грн в модернизацию смолоперегонного цеха
13:24
Укрзализныця отложила повышение тарифов
12:42
В Краматорске со стрельбой пытались ограбить почтовое авто
12:27
В отстойнике шахты в Мирнограде утонула женщина
11:05
Государство делает новый шаг в преодолении теневого рынка занятости
10:18
В Украине массово закрывают школы
10:16
В Мариуполе происходит парусная регата
23:44
В Донецкой области сократили подачу воды – дают по часам
20:49
Стал известен план мероприятий на День города и День шахтера в Донецке
20:29
В Донецке открылась школьная ярмарка
20:23
В Донецке из-за взрыва пожар охватил три дома
20:20
Есть два пути для возвращения Крыма и Донбасса Украине, – немецкий политолог
18:39
Найбільш відомі політики України
16:33
Верхнеторецкое под обстрелом. Горят дома
16:16
Жебривский: Угольная промышленность Донбасса должна остаться в подчинении области
16:12
Для армии закупят 130 авто у завода Порошенко
14:56
Детектор лжи. Разоблачение мифов
13:30
В Мариуполе рассматривают реконструкцию системы водоснабжения за более 350 млн. гривен
13:24
На украинских госшахтах падает угледобыча
11:05
Налоговая милиция Донецкой области выявила нарушений на 94 млн. гривен
10:11
Марьинка вновь попала под обстрел
10:01
Малый и средний бизнес из Донецкой области представят в Киеве
23:28
В Дружковке завершились ремонтные работы опорной школы
23:15
Модная осенняя обувь, или как скрасить дождливые будни
15:35
В Доброполье дети, лишенные родительской опеки, получат жилье
15:19
Шкаф – купе. Как выбрать?
14:59
За сутки в ДНР произошло рекордное количество пожаров
14:42
Прокуратура Донецкой области вернула общине земли на 1 млн. гривен
14:21
В Шахтоуправление Белозёрское прошла необычная экскурсия
12:31
На Славянской ТЭС выключили фильтры, город в черной пыли
12:13
На блокпосту вблизи Мариуполя водитель протаранил 6 авто, пострадали три человека
11:38
Кураховская ТЭС увеличила производство электроэнергии на 31%
11:30
Донетчина: управлением борьбы с отмыванием доходов составлено материалов с признаками уголовных преступлений на 94 млн гривен
00:04
Беззалоговое кредитование плюсы и минусы
23:50
Меховые пледы: тёплое совершенство
00:21
Пол с подогревом в ванной комнате, что необходимо знать
00:03
Доставка еды. Хорошие сервисы не дадут умереть от голода
23:36
В Украине растут тарифы на холодную воду
23:33
В Марьинке на блокпосту умер полицейский
16:55
Ліга Справедливості (2017): український трейлер онлайн, сюжет
16:48
Что выбрать – металлопластиковые или деревянные окна?
16:35
Покупка недорогого жилья на государственных аукционах
16:06
Инсектициды как надёжная защита растений от вредителей
15:58
В Донецкой области заочно будут судить прокурора ДНР
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В Мариуполе происходит парусная регата

0
104
Общество / Разное
0
В Мариуполе происходит парусная регата

С 12 августа в Мариуполе продолжается парусная регата «Олимпийские надежды Азовья». Яхт-гонка посвящена памяти легендарного металлурга В.В. Лепорского.

В этом году участие в соревнованиях принимают более 60 юных и опытных спортсменов.

- Юные спортсмены соревнуются только в акватории Азовского моря в Мариуполе, а более опытные яхтсмены отправились в Бердянск и далее по маршруту, - рассказал директор яхт-клуба «Азовсталь» Юрий Долгушин.

Многодневная гонка в трех группах классов крейсерских яхт продлится до 20 августа.

До ТеБе


Похожие публикации

24-07-2017
В Мариуполе состоялась регата на кубок Азовского моря
10-07-2017
Более 10 тысяч меломанов съехались на побережье Азовского моря на музыкальный фестиваль
17-06-2017
В Мариуполе второй раз состоялся аграрный форум
14-02-2017
В Мариуполе появилось 15 новых автобусов
8-08-2016
В Мариуполе подняли государственный и олимпийский флаги по случаю открытия Олимпиады
18-07-2016
В Мариуполе состоялась парусная регата

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх