В Украине более 300 тысяч участников АТО

С начала военного конфликта 306 100 человек получили статус участника боевых действий в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО.
Среди военных этот статус был предоставлен: 206,6 тысячам представителей Минобороны Украины, 32,4 тысяч представителей МВД, 28,8 тысяч бойцов Нацгвардии, 17,5 тыс. Представителей СБУ.
Также более 3000 работников Нацполиции и 479 налоговиков получили статус участников антитеррористической операции.
Среди гражданских лиц статус участника АТО получили 249 человек, работающих на предприятиях и в различных организациях.
Лишены этого статуса по тем или иным причинам были 96 человек.
До ТеБе