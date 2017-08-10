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В Украине более 300 тысяч участников АТО

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Общество / Разное
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В Украине более 300 тысяч участников АТО

С начала военного конфликта 306 100 человек получили статус участника боевых действий в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО.

Среди военных этот статус был предоставлен: 206,6 тысячам представителей Минобороны Украины, 32,4 тысяч представителей МВД, 28,8 тысяч бойцов Нацгвардии, 17,5 тыс. Представителей СБУ.

Также более 3000 работников Нацполиции и 479 налоговиков получили статус участников антитеррористической операции.

Среди гражданских лиц статус участника АТО получили 249 человек, работающих на предприятиях и в различных организациях.

Лишены этого статуса по тем или иным причинам были 96 человек.

До ТеБе


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