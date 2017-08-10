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Мобильных операторов хотят заставить собирать данные об абонентах

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Общество / Разное
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Мобильных операторов хотят заставить собирать данные об абонентах

Госспецсвязь обнародовала законопроект, предлагающий обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи в Украине.

За клиентами сотовых операторов оставят право заключать договор в письменной либо любой другой форме. Этот же документ предлагает возродить практику ведения базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов.

Существующий порядок, по мнению авторов закона, усложняет проведение мероприятий по нацбезопасности «в условиях кибернетических угроз». Неконтролируемое количество оборудования (айфоны, айпады, коммуникаторы, смартфоны, мобильные телефоны и так далее) в обороте содействует распространению «мобильного мошенничества» и других кибернетических преступлений.

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи одобрила законопроект Госспецсвязи, но со значительными замечаниями. Переходный период для предоставления абонентами личных данных предлагается продлить до полугода. Порядок регистрации абонентов без заключения договора в письменной форме уже разработан.

Представители мобильных операторов называют законопроект несовершенным и поддержат изменения лишь в случае соблюдения интересов абонентов.

Министр юстиции Павел Петренко выступает против обязательной регистрации всех абонентов мобильной связи. Он отметил, что государству придется объяснить гражданам смысл этих мер и ожидаемый результат. По его мнению, привязка мобильных абонентов к паспортным данным не получит поддержку ни в Верховной Раде, ни среди населения.

Zavarnik


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