Красный Крест направил более 120 тонн гумпомощи на оккупированные территории Донетчины

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

В Донецк прибыло 25 автомобилей гуманитарной помощи от благотворительного фонда «Доброта» и «Человек в беде»

Топ за неделю 8169 6229 2854 1385 1106

Интересное