Красный Крест направил более 120 тонн гумпомощи на оккупированные территории Донетчины

Международный комитет Красного Креста направил в оккупированной территории 121 тонну гуманитарной помощи для нужд жителей на оккупированных территориях Донецкой области.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
- Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории последовали 7 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом около 121 тонна, - говорится в сообщении.