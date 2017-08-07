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На Донетчине стартовал месячник сдачи оружия

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Общество / Разное
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На Донетчине стартовал месячник сдачи оружия

В Донецкой области стартовал внеочередной месячник добровольной сдачи оружия, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что профилактическое мероприятие пройдет с 7 по 31 августа.

«Любой человек может сдать в органы власти оружие и боеприпасы, хранившиеся у него незаконно, и таким образом уберечь себя и окружающих от опасности и избежать уголовной ответственности», – подчеркнули в пресс-службе.

Решение о проведении месячника было принято начальником полиции Донецкой области Виталием Невгадом в рамках усиления борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатки.

«В Донецкой области начат комплекс превентивных мер цель которых – предотвратить трагедии в результате обращения с взрывоопасными предметами», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе также напомнили, что только в этом году в результате обращения с взрывоопасными предметам погибли 11 человек, из них один ребенок. Ранения получили 14 человек, в том числе 2 ребенка.

Донецкие Новости


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