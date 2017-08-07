Адская жара не оставит Донбасс еще неделю

В течение следующей недели, с 7 по 14 августа, на территории Донецкой области продолжит держаться высокая температура воздуха и сухая погода, которая грозит чрезвычайной пожарной опасностью.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В частности, по прогнозам, в следующие семь дней температура воздуха в городах Донетчины не опустится ниже 30-32 градусов тепла днем и 18-20 градусов ночью. Осадков не предвидится.
ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.
До ТеБе