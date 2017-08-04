Турчинов на Донбассе испытал систему блокировки антиукраинского телерадиовещания

Во время визита на Донбасс Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Донецк» провел испытания первого опытного образца комплексной системы информационного противодействия.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО. По словам Турчинова, как и было обещано, комплексная система информационного противодействия, которую должны развернуть вдоль линии разграничения в зоне АТО, которая «позволит эффективно блокировать антиукраинское телерадиовещания».
Кроме того, Александр Турчинов сообщил, что первые испытания прошли успешно - российские и сепаратистские каналы были надежно заблокированы, а украинские без каких-либо препятствий уверенно принимались телерадиоприемниками.
По словам руководителя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонида Евдоченко, после завершения испытаний системы нужно до четырех месяцев для ее развертывания вдоль всей линии разграничения.
Напомним, ресурсы на внедрение системы противодействия были выделены Кабинетом Министров Украины из резервного фонда.
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