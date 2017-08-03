"Власти" ДНР занялись благоустройством КПВВ

По словам "министра" строительства и ЖКХ самопровогзглашенной ДНР, специалисты ведомства занялись благоустройством контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда. Сергей Наумец сообщил, что была проведена инспекция на 11 КПВВ, на которых планируется установить навесы и туалеты.
«Во исполнение поручений Главы об обустройстве контрольно-пропускных пунктов Республики на прошлой неделе представители Минстроя совместно с Таможенной службой обследовали 11 пунктов пропуска на предмет их благоустройства. Планируется установить для людей навесы и оборудовать туалеты. Сейчас специалисты Минстроя производят предварительный расчет стоимости вариантов благоустройства в зависимости от пропускной способности КПП», – рассказал Сергей Наумец.
Напомним, что ранее, "главе республике" Александру Захарченко поступило большое количество жалоб, на то, что КПВВ не оборудованы самыми минимальными условиями, а гражданам приходится находится в таких условиях до 10 часов и это продолжается более трех лет.