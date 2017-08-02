В Мирнограде 65% переселенцев – пенсионеры

По состоянию на 27 июля 2017 года в Мирнограде (до переименования Димитров, Донецкая обл.) было зарегистрировано 15 066 переселенцев.
Управление труда и социальной защиты населения Мирноградского городского совета продолжает регистрацию внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».
Соответствующая информация вносится в Единую информационную базу данных. Также проводится постоянная работа по поддержанию базы в актуальном состоянии.
Так, по состоянию на 27 июля в Мирнограде учтено 15 066 переселенцев из них 9 863 пенсионера (65%) и 2 141 детей (14%).
Как сообщалось ранее, по состоянию на 31 июля в Украине зарегистрирован 1 млн 583 тыс. 271 переселенец из Донбасса и Крыма.
До ТеБе