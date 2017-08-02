В Мирнограде 65% переселенцев – пенсионеры

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Ключевые проблемы переселенцев до сих пор не решены

Переселенцев стало меньше еще на 2 тыс. человек

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