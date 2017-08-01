На севере Донетчины работает новый блокпост

На севере Донецкой области начал свою работу новый «стоп-контроль». Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.
Чтобы перекрыть почти все дороги, которые имеют выход в Харьковскую область, было принято решение в Славянской оперативной зоне перенести блокпост из района «БЗС» в Долину.
За сутки работы через «северные ворота» Славянской оперативной зоны проехало около 4 тыс. человек, более 1,5 тыс. легковых авто и около 500 грузовых. За аналогичный период пост в районе «БЗС» пересекли только около 500 единиц транспорта.
За 3 года проведения АТО не только местные жители, но и частые гости региона хорошо узнали расположение блокпостов и изучили «полевые» дороги, по которым можно объехать контрольные пункты. При этом кто-то просто хочет избежать очереди, а кто-то пытается перевезти запрещенные предметы. Чтобы не допустить дестабилизации в регионе и перекрыть почти все объездные дороги, которые имеют выход в Харьковскую область, по инициативе руководства полиции Донетчины штабом АТО было принято решение установить контрольный пункт вблизи поселка Долина – почти на границе Донецкой Харьковской областей.
На посту в круглосуточном режиме несут службу сотрудники Славянского отдела полиции. Группы проверяют подозрительных граждан по базам данных МВД, что позволяет выявлять лиц, представляющих интерес для правоохранительных органов. Также полицейские проверяют «номерные вещи». В этом году только на постах Славянской оперативной зоны обнаружено и возвращено владельцам около 50 похищенных телефонов.
Также, чтобы правоохранители могли непрерывно осуществлять контроль, на северном посту созданы все необходимые условия для «свободной смены» – установлен модуль, проведено освещение и налажена система водоснабжения. В зоне контроля установлены постовые домики.
До ТеБе