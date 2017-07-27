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В Горловке открыли мемориал погибшим жителям

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Общество / Разное
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В Горловке открыли мемориал погибшим жителям

Сегодня, в центре Горловки был открыт мемориал в память о погибших жителях. Данное мероприятие было приурочено к третьей годовщине со дня первого обстрела города.

На мероприятие собралось около тысячи человек.

«Горловка была простым мирным городом Донбасса, здесь кипела жизнь. Но с недавнего времени этот город стал оплотом, который удерживает натиск наших оппонентов, – обратился к присутствующим Пушилин. – Данный мемориал будет напоминать потомкам о тех событиях, которые сейчас происходят в Республике. Я уверен, что мы сможем добиться поставленной цели, но мы также должны чтить память тех, кто погиб на трудном пути к победе».

Мемориал выполнен из мрамора и включает несколько элементов, в том числе плиты с именами и фамилиями погибших и статую скорбящего ангела. Надпись на монументе гласит: «Вечная память жителям Горловки, погибшим в результате агрессии Киева с 2014 по 2017 годы».

После открытия мемориала, состоялся концерт-реквием.
В Горловке открыли мемориал погибшим жителям
В Горловке открыли мемориал погибшим жителям


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