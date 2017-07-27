В Добропольском парке появилась таинственная скульптура

Недавно в парке города Доброполья появился новый арт-объект. Он был установлен у входа в начале одной из центральных аллей. Основу арт-объекта составляет женская фигура со скрипкой в руках, позади нее располагаются фигуры пятерых детей одного возраста.
Нам так и не удалось получить от представителей городской администрации четкого ответа о том, что символизирует этот арт-объект, который его замысел и название, передает До ТеБе.
Имя художника тоже не разглашается. Выяснилось лишь то, что изготовлением скульптуры занималась фирма из Харькова.
Как рассказал первый заместитель городского головы Доброполья Алексей Кормильцев, ни копейки из городского бюджета на скульптуру еще не потратили. Возможно, такое решение будет рассмотрено позже, в рамках проекта реконструкции парка. А пока что скульптура была установлена, ради эксперимента, чтобы исследовать, как на подобные вещи отреагирует общество.
Несмотря на то, что отзывы местных об объекте преимущественно положительные, фигура женщины уже имеет повреждения: ей отломали край скрипки и смычка. Скульптура изготовлена из дерева, но выглядит, как металлическая, что, вероятно, стало причиной вандализма.