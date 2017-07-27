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Пригородные поезда ДНР изменили маршрут движения

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Общество / Разное
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Пригородные поезда ДНР изменили маршрут движения


Как сообщает Донецкий областной транспортный портал, по многочисленным обращениям пассажиров, начиная с 27 июля 2017 года и до отмены продляется маршрут следования до ст. Никитовка следующим пригородным поездам:

№ 6001/6002 Ясиноватая – Байрак далее Ясиноватая – Никитовка.

Поезд будет следовать своим расписанием до ст. Байрак (прибытием в 8.58), далее отправляться из Байрака в 9.18, прибывать в Никитовку в 9.38.

№ 6653 Байрак – Иловайск далее Никитовка – Иловайск.

Поезд отправляется разработанным расписанием из Никитовки в 10.08, далее Байрак 10.28-10.44 (вместо 9.14), Горловка 11.10-11.25, Пантелеймоновка 11.55-11.56, Путепровод 12.07-12.08, Ханженково 12.18-12.19, Харцызск 12.31-12.33, прибывает в Иловайск в 12.50 (вместо 11.01).

№ 6608 Иловайск – Байрак далее Иловайск – Никитовка.

Поезд следует своим расписанием до ст. Горловка (прибытием в 11.21), далее разработанным расписанием отправляется из Горловки в 13.30, Байрак 13.56-14.16, прибывает в Никитовку в 14.36.

№ 6649 Горловка – Ясиноватая далее Никитовка – Ясиноватая.

Поезд отправляется разработанным расписанием из Никитовки в 15.06, Байрак 15.26-15.42, Горловка 16.08-16.10 и далее своим расписанием до Ясиноватой пасс. (прибытием в 17.41).

Также, с 27 июля 2017 года и до отмены изменяется расписание пригородного поезда Иловайск – Ясиноватая:

№ 6220 Иловайск – Ясиноватая.

Поезд отправляется разработанным расписанием из Иловайска в 13.06 (вместо 11.21), далее Харцызск 13.38-13.39, Ханженково 13.49-13.50, Криничная 14.00-14.01, Макеевка пасс. 14.11-14.13, Ясиноватая Зап. 14.17-14.18 и прибывает в Ясиноватую пасс. в 14.25 (вместо 12.37).


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