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Мариупольцам презентовали новый бренд города

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Общество / Разное
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Мариупольцам презентовали новый бренд города

На разработку нового сайта для мариупольского горсовета потратили 850 тысяч гривен. По словам городского головы Вадима Бойченко, никаких средств из городского бюджета на сайт не израсходовали, все профинансировал Фонд развития Мариуполя.

На новом сайте у горожан будет возможность зарегистрироваться в личном кабинете, через который можно будет записаться на прием к мэру и его заместителям.

Также мариупольцам презентовали логотип города. Он имеет вид якоря и чаши, из которой льется сталь. "Этот логотип имеет глубокий смысл. С одной стороны здесь видно морскую тему, с другой - металлургию. Одно изображение переплывает в другое. Жидкий металл становится якорем. Это преобразование. И именно "превращение" - является нашим главным символом ", - рассказал заместитель городского головы Александр Кочурин.

До ТеБе


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