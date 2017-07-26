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Волонтеры из Львова устроили благотворительный лагерь для детей из Константиновки

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Общество / Разное
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Волонтеры из Львова устроили благотворительный лагерь для детей из Константиновки

Лагерь "Добро" организован на базе прихода греко-католиков в городе Константиновка. Работают здесь волонтеры из Львова.

Этим летом лагерь называется "Планета мечтателей", чтобы малыши могли помечтать. Ежедневно волонтеры с детьми играют, поют, по вечерам устраивают посиделки с гитарой.

К нам может прийти любой желающий. Многих детей мы знаем, подружились во время предыдущих лагерей. Дети должны мечтать, поэтому наша смена называется "Планета мечтателей". Только во время мечтаний дети раскрываются, исчезает стыдливость. Изюминкой этого лагеря стало то, что не только аниматоры, но и дети готовят сценки, пишут тексты, придумывают костюмы, - рассказала волонтер лагеря Наталья Ковальчук.

Лагерь будет работать до 30 июля. Он дневной, детям готовят вкусный обед. Приобщиться к такому отдыху изъявили желание сорок константиновских детей в возрасте от 5 до 16 лет. Лагерь организован на средства Союза украинок Америки.

До ТеБе


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