Отдых на Азовье: где и почем можно найти жилье

Туристы любят Азовское море за то, что оно теплое и мелкое. Вообще, оно считается самым мелким морем в мире – его глубина не превышает 13,5 м. Из-за небольшой глубины вода в море прогревается очень быстро, поэтому пляжный сезон здесь длится чуть ли не до октября, пишет «Сегодня.ua».
Живописных мест, оборудованных для отдыха, на побережье Азовского моря очень много. Впрочем, следует отметить, что лето – это «высокий» сезон для здешних мест, поэтому найти хороший номер по неплохой цене в популярной зоне отдыха может быть уже сложно. Осенью здесь и выбор больше, и цены ниже.
Арабатская стрелка
Арабатская стрелка – это коса длиной более 100 км, которая с одной стороны омывается водами Азовского моря, а с другой – соленого залива Сиваш. А еще эта местность богата термальными водами и запасами лечебной грязи.
Фактически, на косе расположены три поселка – Геническая Горка, Счастливцево и Стрелковое. Большая часть домов на этой территории была переоборудована под гостевые дома и пансионаты. Двухместный стандартный номер с удобствами на этаже или территории базы стоит от 250-400 грн за сутки. Комфортабельные номера с отдельными санузлами обойдутся в 600-900 грн и выше.
Найти отдельное жилье здесь тоже можно. Например, в с. Стрелковое четырехместных домик с удобствами на улице обойдется в 400 грн за стуки, а самые простые варианты деревянных домиков – до 100 грн.
Геническ
Для тех, кто хочет то же море, но с меньшим количеством людей, подойдет город Геническ, расположенный у северного окончания Арабатской стрелки. Это небольшой слегка сонный городок с богатой историей и морским побережьем.
В гостиницах Геническа стоимость двухкомнатного номера со всеми удобствами – в среднем от 650-800 грн за сутки (без стоимости питания). Также здесь очень распространен формат гостевых домов. По сути, это те же небольшие отели, но гости могут самостоятельно готовить себе еду на оборудованных кухнях. Стоимость номера без отдельного санузла – от 70-100 грн за сутки с одного человека. Номер с удобствами стоит от 300 грн за сутки.
Снять однокомнатную квартиру в Геническе можно в среднем за 400 грн за сутки.
Кирилловка
Поселок городского типа Кирилловка – это еще одно популярное место на Азовском побережье. Это бальнеологический и грязевой курорт, расположенный в Запорожской области. К нему прилегают две косы – Пересыпь и Федотова. Курорт отличается теплым климатом и небольшим количеством осадков. Более того, это место удалено от крупных городов, поэтому отдых здесь обычно тихий и спокойный. Поселиться в Кирилловке можно либо в частном секторе в 15-20 минутах ходьбы от моря, либо в пансионатах или базах отдыха на одной из кос.
В пансионате стоимость стандартного номера без удобств стартует с 250-300 грн за сутки (в большинстве баз речь идет о стоимости за человека, но в номер могут поставить столько кроватей, сколько нужно), а с санузлом в номере – от 800-1000 грн. А отдельный домик со всеми удобствами можно найти за 1400 грн за сутки.
В гостевых домах в частном секторе можно снять двухместный номер со всеми удобствами за 500-700 грн в сутки, без них – за 300 грн. Отдельный дом можно арендовать за 650 грн за сутки. Самый бюджетный вариант – снять комнату в частном доме. Обойдется это примерно в 100-140 грн с человека за сутки.
По Федотовой косе можно попасть еще в одно интересное место – на так называемый остров Бирючий. Здесь расположен Азово-Сивашский национальный природный парк и почти нет туристов. Более того, часть острова – это пограничная с Россией зона, закрытая для доступа. Попасть на Бирючий можно по пропуску из администрации природного парка, либо по путевке в одну из небольших баз отдыха, расположенных здесь. Номера в таких базах стоят от 600 до 2 тыс. грн за сутки. Но эти места подойдут для тех, кто хочет отдохнуть от большого скопления людей, насладиться дикой природой и пустыми пляжами.
Кстати, добраться до Бирючего можно и по морю с Геническа, хотя такой формат предусмотрен больше для экскурсий.
Бердянск
Еще один грязевой и климатический курорт на берегу Азовского моря – Бердянск. Это место очень популярно среди украинцев, особенно Бердянская коса. Кроме моря, здесь есть уникальные источники пресной воды и грязи. Бердянск – это типичный город-курорт с пансионатами, здравницами, пляжами и развлекательными комплексами, поэтому летом здесь многолюдно.
Многие гостевые дома здесь построены практически на берегу моря и имеют оборудованный пляж. В небольших гостиницах и пансионатах стоимость двухместного стандартного номера со всеми удобствами стартует от 500-700 грн за сутки. Дешевле стоят номера с условиями похуже, например, с удобствами на территории.
Также в Бердянске можно найти и отдельное жилье. Например, половину дома, где поместятся четыре человека, можно снять за 350-600 грн за сутки. За эти деньги арендодатели предоставляют все необходимое, хотя душ с горячей водой все же может находиться на улице. Коттедж со всеми удобствами на берегу моря обойдется в 2-3,5 тыс. грн за сутки в зависимости от состояния дома.