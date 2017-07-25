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Проезд для льготников в ДНР хотят сделать платным

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Общество / Разное
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Проезд для льготников в ДНР хотят сделать платным


Вчера, 24 июля, в Донецке состоялось заседание по вопросам транспорта и связи. На встрече присутствовали около 30 представителей «министерств», а также представители профсоюзов, и автомобильных перевозчиков, сообщает Донецкий областной транспортный портал.

Главным вопросом на встрече, было снижение процента льготных категорий, которые имеют право не оплачивать стоимость проезда, на автобусах пригородных маршрутов.

«Мы не просим полностью убрать возможность ездить бесплатно представителям льготных категорий, а просим ограничить количество таких людей до 20 процентов. У меня бывает такое, что в автобусе, рассчитанном на 35 мест, всего пять человек едет по полной стоимости проезда, остальные – льготники. Это для нас очень сложно, так как мы работаем практически бесплатно», – обратился к присутствующим представитель профсоюза Константин Звонарев.

Как заявил, заместитель «председателя комитета Народного Совета» по транспорту и связи Сергей Сверчков, до 10 августа, в «министерстве» должен быть разработан документ, который позволит внести изменения в закон.


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