В Константиновке начали стерилизацию собак

Из местного бюджета константиновскому предприятию "Коммунтранс" выделили 200 тысяч гривен для проведения стерилизации животных. Работы выполняет предприятие из Харькова.
Представители ОО "ЗооКонтроль" привезли в Константиновку мобильный стационар: 24 клетки, операционная, отделение для реабилитации животных. Процедура проста: собаку отлавливают, лечат, затем стерилизуют, чипуют (вводят микрочип под кожу), на ухо вешают бирку для визуальной идентификации и отпускают.
- Нами была поставлена задача по регулированию численности бездомных животных в городе. Мы вышли на фирму из Харькова - ОО «ЗооКонтроль», заключили с ними договор. На это выделили деньги в сумме 200 тысяч гривен, - отметил начальник Константиновского КП "Коммунтранс" Виктор Дилин.
До ТеБе