Население Донбасса за 5 месяцев сократилось на 44 тыс. человек

По состоянию на 1 июня население Донбасса составило 6 млн 395 тыс. 271 чел., при этом за январь-май 2017 года число жителей уменьшилось на 44 119 чел*. Таковы сведенные данные главных управлений статистики Донецкой и Луганской областей.
Так, в Луганской области численность населения на 1 июня 2017 года составила 2 млн 176 тыс. 871 чел.
В течение января-мая 2017 года численность населения уменьшилась на 18 419 человек, в том числе:
вследствие естественного сокращения (разница между числом живорожденных и числом умерших) – на 3 633 чел.,
за счет миграционного сокращения (разница между числом прибывших в область и числом выбывших за ее пределы) – на 14 786 чел.
В Донецкой области численность наличного населения на 1 июня 2017 года составила 4 млн 218 тыс. 400 чел.
В течение января–мая численность населения уменьшилась на 25 700 чел., в том числе :
вследствие естественного сокращения – на 9,0 тыс. человек ,
за счет миграционного сокращения – на 16,7 тыс. человек.
В январе–мае 2017 года в Донецкой области родилось 6,8 тыс. детей, скончались 15,8 тыс. чел.
Донецкие Новости