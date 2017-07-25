Население Донбасса за 5 месяцев сократилось на 44 тыс. человек

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В Донецкой области смертность почти в два раза превышает рождаемость

Смертность в Донецкой области почти в три раза превышает рождаемость

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