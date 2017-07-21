Красный Крест направил стройматериалы на неподконтрольный Донбасс

Международный Комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области 180 тонн стройматериалов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно неконтролируемой территории проследовали 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Автомобилями перевозили строительные материалы общим весом 180 тонн. Груз жителям Донетчины был направлен от Международного комитета Красного Креста», – сказано в сообщении.
Донецкие Новости