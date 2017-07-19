Королевский отдых в солнечной Испании

Представьте себе закат на берегу Средиземного моря, тёплый бриз, ласкающий кожу, бокал прохладной сангрии в руках… Под мягкие ритмы испанской гитары вы мило беседуете с любимым человеком. И кажется, что это блаженство может продолжаться бесконечно. Испания — поистине чарующая страна. Приехав сюда всего лишь раз, вы непременно захотите вернуться снова. Каждый курорт в Испании неповторим, здесь постоянно происходит что-нибудь интересное. Единственное, что здесь неизменно — это волшебные пейзажи, счастливые местные жители и гостеприимная атмосфера…
Испания — мечта каждого путешественника
Испания ежегодно занимает первые строчки рейтингов по количеству туристов со всего мира. Кажется, что эта солнечная страна специально создана для туризма. С каждым годом она набирает всё большую популярность у путешественников из Украины. Государство с богатой историей и прекрасным климатом предлагает огромное количество ярких достопримечательностей и самые разнообразные экскурсии. Туристическая отрасль очень важна для экономики страны, поэтому большое внимание здесь уделяют качеству инфраструктуры и безопасности. А знаменитые блюда испанской кухни не оставят равнодушным ни одного гурмана. Свежайшие морепродукты, вкусный хамон, прекрасные испанская сангрия и изысканный сыр… Ну разве может быть что-нибудь лучше?
В Испании производятся многие известные марки одежды и обуви; также здесь выпускают украшения, керамику, духи и многое другое. Поэтому не только туристы, но и местные жители любят заниматься шопингом. И конечно, в Испании очень популярен футбол. Его здесь любят и мужчины, и женщины, и взрослые, и дети. В любое время и в любом месте в Барселоне вы встретите мальчишку в футболке Лионеля Месси. Так же, как каждая женщина мечтает увидеть Эйфелеву башню, так и каждый настоящий мужчина мечтает хоть раз побывать на легендарном стадионе Камп-Ноу.
Знаменитая Барселона и курорты Каталонии
Когда туристы задумываются о путешествии в Испанию, первое, что приходит им на ум, — это Барселона. Столица Каталонии стабильно входит в тройку самых популярных туристических городов Европы. Кроме известных творений Антонио Гауди здесь вас ждёт неповторимая атмосфера. Многие путешественники отмечают, что чувствуют себя здесь, как дома. В последнее время Барселона настолько популярна в высокий сезон, что отели и апартаменты не могут вместить всех желающих. Дошло до того, что местные власти начали запрещать строительство новых отелей в исторической части города. Поэтому для большинства отдыхающих в летний сезон намного удобнее и выгоднее жить на курортах побережья Каталонии Коста-Дорада и Коста-Брава. Тут и цены более доступные, и мест для размещения туристов значительно больше.
Коста-Дорада отлично подойдёт для семейного отдыха. Здесь бескрайние песчаные пляжи и пологий вход в море. К тому же именно здесь находятся популярный аквапарк «Акваполис» и один из лучших парков развлечений в Европе «Порт Авентура». Это место подарит незабываемый взрыв эмоций и яркие воспоминания не только детям, но и взрослым. Ежегодно парк пополняется новыми локациями и аттракционами. Например, в 2017 году на его территории открылась зона Ferrari Land.
Коста-Брава — более старый курорт, он лучше подойдёт для экскурсионного отдыха. Здесь вас ждут живописные бухты, пляжи с мелкой галькой и более крутой вход в воду. Сюда часто отправляются любители истории и ценители искусства, ведь именно здесь находится уютный средневековый городок Жирона и знаменитый на весь мир театр-музей Сальвадора Дали в городе Фигерас.
С каждого из этих курортов вы сможете добраться до Барселоны на автобусе или электричке (дорога займёт примерно 1 час 15 минут). Также вы сможете отправиться в красивейший горный монастырь Монсеррат, в котором хранится статуя Чёрной Мадонны. Мы рекомендуем обязательно посетить это волшебное место, прикоснуться к святыне и сделать красивые панорамные фото на память.
Другие бриллианты в испанской короне
Было бы несправедливо ограничить наш рассказ упоминанием одной Барселоны. Испания настолько яркая и разнообразная страна, что здесь очень интересен каждый, даже самый далёкий, уголок. Например, немного южнее Каталонии находится побережье Коста-Бланка. Это излюбленное место отдыха британских туристов и жителей северной Европы. К счастью, теперь и у украинцев есть возможность побывать здесь благодаря удобному рейсу «Киев — Аликанте». На Коста-Бланке вы сможете побывать в испанском Майями — городе Бенидорм — и оценить красоту его безумных небоскрёбов. А на следующий день попробовать настоящую паэлью с кроликом и улитками в одном из ресторанов Валенсии и посетить знаменитый «Город науки и искусств».
На побережье Коста-Бланка будет чем развлечь даже самых маленьких путешественников. Кроме парков аттракционов и аквапарка здесь есть парк морских животных «Мундамар», в котором можно полюбоваться на шоу дельфинов с прекрасным панорамным видом на побережье. Отсюда также будет удобно отправиться на экскурсию в столицу Испании — величественный Мадрид. Вам, несомненно, понравятся музей Прадо и Королевский дворец.
В Испании бесчисленное множество интересных мест, но отдельно хотелось бы упомянуть испанские острова. Безумно красивый остров Форментера, клубная столица мира Ибица, сказочная Майорка и, конечно же, солнечный Тенерифе. Тут вы увидите бесконечные пляжи, кристально чистое изумрудное море и невероятную природу. А чтобы почувствовать дух колониальной Испании, отправляйтесь на южное побережье Коста дель Соль. Здесь стоит посетить сказочную Кордобу, Гранаду, Севилью и другие интересные места.
Испания — колоритная и необычайная страна. В ней удачно сочетаются пляжный и экскурсионный отдых. Сюда можно возвращаться снова и снова. И каждый раз очаровываться неповторимой атмосферой, богатой историей, красивой архитектурой и изумительной испанской кухней. Побывав здесь однажды, вы навсегда полюбите эту средиземноморскую страну. Она впечатлит вас развлечениями в путешествии с компанией друзей, подарит красивые романтические вечера с любимым человеком и непременно порадует уютным и безопасным семейным отдыхом.
Настала пора насладиться Испанией!
Мы сами были в Испании много раз, уже полюбили её всем сердцем и обязательно вернёмся туда снова. С удовольствием поделимся с вами этими положительными эмоциями. Все наши туристы, которые там побывали, остались в восторге от поездки. Здесь можно очень удачно сочетать развлечения, экскурсии и пляжный отдых, наслаждаться гастрономическими чудесами и заниматься шопингом. Мы уверены, что и вашим детям понравится это путешествие. Мы всегда рекомендуем те направления, туры и отели, в которые бы с радостью отправились сами. Самое главное для нашей компании — счастливые глаза наших клиентов!
Чтобы сильно не переплачивать за туры в высокий сезон, лучше отдыхать в Испании весной или осенью. К примеру, в сентябре и октябре погода ещё солнечная, вода в море достаточно тёплая (+22°С), при этом цены на путёвки значительно ниже, чем в июле и августе. В Испанию есть удобные прямые перелёты из Киева в Барселону и Аликанте, также есть рейсы из Кишинёва. Надеемся, что в ближайшее время появятся рейсы и из Одессы.
Мы мечтаем, чтобы как можно больше наших соотечественников посетили Испанию и каждый из них, ощутив её волшебную атмосферу, сделал немножко лучше и нашу страну, стал чуточку добрее, веселее и мудрее. Надеемся, что наши советы вдохновят вас на посещение одной из самых красивых и ярких стран мира. С удовольствием поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым.
Zavarnik