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Прокуроры Донетчины помогают маленькой девочке воплотить в жизнь большие мечты

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Общество / Разное
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Прокуроры Донетчины помогают маленькой девочке воплотить в жизнь большие мечты

История маленькой девочки из Торецка по имени Кристина поразила не только общественность, но и опытных прокуроров, которые в своей работе сталкиваются с большим количеством резонанса.

В начале июля в квартиру женщины, в которой она проживает вместе с дочерью Кристиной, приехали гости - знакомая матери вместе с товарищем. После совместного распития спиртных напитков мужчина не смог пойти домой и остался ночевать у хозяйки квартиры. Утром нетрезвого гостя забрала подруга.

Уже позже, после ухода последних, женщина увидела, что ребенок без сознания и на ее теле есть телесные повреждения. Девочку доставили в Центральную городскую больницу города Торецка, где врачи диагностировали механическую асфиксию. Потерпевшая находилась в реанимации, а врачи оценивали его состояние как стабильное.

Благодаря физической подготовке, которую Кристина получила во время занятий борьбой, и своевременной помощи врачей, жизнь ребенка была спасена.

История мужественной Кристины так поразила коллектив Константиновской местной прокуратуры, что они решили взять шефство над ребенком. Пообщавшись с матерью девочки, работники прокуратуры узнали, что ребенок увлекается не только вольной борьбой, которой занимается уже долгое время, но и имеет большую мечту - стать настоящим скейтером.

Теперь Кристина стала на шаг ближе к желанному, ведь получила от прокуроров новенький скейт, на котором сможет совершенствовать свои способности и навыки, и современное защитное орудие, а также современное защитное снаряжение к нему.

А пока организм ребенка оправляется от пережитого, ее посещают родные, друзья, одноклассники и просто неравнодушные к чужому горю люди.

Напомним, 22-летнего обидчика ребенка был задержан по горячим следам. Ему сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство 10-летней девочки. По ходатайству прокуратуры мужчина взят под стражу сроком на 60 суток. Досудебное расследование продолжается.


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