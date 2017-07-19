Украинским заробитчанам в Польше живется все лучше

Украинские работники в Польше получают более высокие зарплаты. Об этом сообщила украинская служба Польского радио со ссылкой на данные польской рекрутинговой фирмы Upper Job.
Ее представители утверждают, что если раньше часовые ставки для украинских заробитчан колебались на уровне 9-10 злотых, то сейчас в различных отраслях они выросли до 14-25 злотых.
Зарабатывать больше стали штукатуры, повара, каменщики и работники гостиниц. В среднем работники из Украины хотят зарабатывать на 33% больше, чем это было раньше.
Эксперты говорят, что украинцы интересуются немецким рынком, где могут заработать в четыре раза больше, чем в Польше. Поэтому польские работодатели теперь часто предлагают украинцам различные формы поощрения. Например, предоставляют работникам жилье, за которое они не будут платить, а это уже сэкономит работникам от 300 до 500 злотых в мес.
МинПром