Для переселенцев Добропольского района проводят тренинги по здоровому питанию

В Доброполье по приглашению общественной организации «Общественной пространство «Развитие» состоялся первый бесплатный тренинг, посвященный здоровому образу жизни и системе правильного питания.
На тренинг были приглашены переселенцы из всего Добропольского района. В общем лекцию прослушали более пятидесяти человек.
Мероприятие состоялось при поддержке Всемирной продовольственной программы (WFP), которая реализует гуманитарный проект по обеспечению людей продуктами питания, и благотворительной организации «Адра Украина».
Тренинг провела сертифицированный фитнес-тренер Любовь Полякова.
- В последнее время все более распространенной становится идея здорового образа жизни, но не все умеют правильно организовать свою систему питания. Именно поэтому нужны такие тренинги, на которых можно помочь людям достичь поставленной цели, стать более здоровыми, и спортивными, - отметила Любовь.
Следующее подобное мероприятие запланировано на август.
До ТеБе