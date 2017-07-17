Сорок детей из прифронтовых поселков побывали в Греции

Дети, проживающие в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения, вернулись из Греции, где провели две недели.
- Путешествие в город Катарини был организована Киево-Печерской Лаврой по приглашению митрополита Георгия. Всего 40 детей из прифронтовых городов посетили Грецию и имели возможность отдохнуть и отвлечься от того, что происходит у них дома. Мы очень благодарны всем, кто помог нам в организации путешествия, - рассказала Татьяна Кошель, руководитель благотворительной организации «Бок о бок» в Бахмуте.
До ТеБе