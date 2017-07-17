Украинцы согласны на уступки ради мира на Донбассе

Большинство украинцев согласно на компромиссы ради достижения мира на Донбассе и только незначительная часть поддерживает силовой путь урегулирования конфликта.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенный 9-13 июня фондом "Демократические инициативы" и социологической службой Центра Разумкова.
Готовность к компромиссу выразили 70%, опрошенных, при этом 52% считают, что не всякие компромиссы приемлемы, и только 18% согласны идти на любые уступки ради мира.
При этом готовность к компромиссам снижается с удалением от военных действий: на востоке Украины на любые компромиссы согласны 25%, а на западе – 10%.
Самыми действенными среди предложенных решений для установления мира на Донбассе опрошенные считают международное давление на Россию с тем, чтоб она отказалась от вмешательства в конфликт на Донбассе - 38%, и успешное восстановление нормальной жизни на подконтрольной территории Донбасса - 28%.
По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество людей, которые считают, что для установления мира нужно прекратить финансирование неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой обл. - с 20% до 11%, признать русский язык вторым государственным - с 11% до 5%, и ввести федеративное устройство в Украине - с 7,5% до 5%.
Выросла поддержка идеи введения на Донбасс международного миротворческого контингента – она составляет уже более 60%, а 20% населения выступает против. Только ни юге противников миротворцев несколько больше сторонников - 38% против 36%. Не определились по этому вопроса 19% населения, на юге – 25%.
Среди возможных вариантов политики Украины в отношении неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей опрос выявил отсутствие консолидированной позиции.
Полную изоляцию "ДНР" и "ЛНР" поддерживают 23% населения, 22% считают целесообразным держать экономическую блокаду, но сохранять гуманитарные отношения, 22% выступают за разрешение на торговлю критически важными товарами - продовольствием и товарами повседневного потребления со стороны Украины и антрацитом от неподконтрольных территорий и максимальной поддержкой гуманитарных связей, а 15% выступают за максимальное развитие связей с неподконтрольными территориями – как гуманитарных, так и торговых.
При этом только 55% украинцев видят неподконтрольные территории Донбасса в составе Украины на довоенных условиях. К возможности предоставления этим территориям большего уровня автономии в составе Украины склоняется 20% и около 9% поддержали самостоятельное существование этих образований или присоединение их к России.
Наибольшая поддержка предоставления автономного права самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР" на востоке - 28%, а 47% предпочитает, чтобы эти территории оставались в составе Украины в довоенном статусе. Только 18% выступают за разрешение вооруженного конфликта на Донбассе силовым путем.
Исследования проводились с 9 по 13 июня, опросили 2018 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
МинПром