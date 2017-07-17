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На территории ДНР задержали более 600 человек, которые нарушили комендантский час

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Общество / Разное
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На территории ДНР задержали более 600 человек, которые нарушили комендантский час

Очередные выходные дни прошедшей недели прошли с привычными задержаниями местных жителей самопровозглашенной ДНР за нарушение комендантского часа.

Как сообщает центр связей с общественностью "МВД" ДНР, в мероприятиях ежедневно было задействовано около 500 сотрудников полиции, в том числе экипажи ГАИ, наряды ОМОН «Беркут», сотрудники оперативных служб. В ходе проведения отработки стражи правопорядка проверили 455 увеселительных заведений, составили 202 протокола по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появления в общественных местах в пьяном виде.

Сотрудники "ГАИ" составили 114 административных протоколов, из них 56 – за управление автомобилем в нетрезвом виде, 34 автомобиля задержаны за различные нарушения Правил дорожного движения.

За нарушение комендантского часа были задержаны более 640 человек, 10 из них — по подозрению в совершении преступлений. К ответственности привлечено 14 правонарушителей за мелкое хулиганство и 6 – за злостное неповиновение законному требованию сотрудника "полиции".


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