Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

На Старый Новый год в ДНР задержали 516 человек

На территории ДНР задержали более 600 человек, которые нарушили комендантский час

Топ за неделю 1438 1335 1304 1051 974

Интересное