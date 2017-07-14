Рассмотрение обращений граждан – приоритетное направление деятельности налоговиков Донетчины

Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений в деятельности ГУ ГФС в Донецкой области. Чаще всего в фискальную службу области жители Донетчины обращаются за получением разъяснения налогового законодательства, проведения контрольно-проверочной работы и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование, а также с целью информирования об уклонении от уплаты налогов.
Так, за 6 месяцев текущего года в фискальную службу поступило 242 письменных обращения граждан, что на 24 обращения или на 11% больше, чем за соответствующий период 2016 года. В июне 2017 года поступило 24 письменных обращения граждан.
С начала года рассмотрено 220 письменных обращений, по их результатам:
- на 187 обращений предоставлены соответствующие разъяснения;
- 9 обращений решены положительно;
- 7 обращений направлены на рассмотрение по принадлежности к другим органам;
- 7 обращений возвращены авторам, поскольку обращения были оформлены с нарушением требований части седьмой статьи 5 Закона Украины «Об обращении граждан»;
- в 1 обращении отказано в удовлетворении;
- 9 обращений не подлежало рассмотрению.
Все обращения рассмотрены основательно и качественно, без нарушения сроков.
Кроме того, с начала года должностными лицами Главного управления ГФС в Донецкой области и территориальных органов проведены 33 приема граждан, в том числе 16 выездных, что составляет почти 48,5% от общего количества.
Обращаем внимание граждан, что они также имеют возможность попасть на личный прием к руководству как на районном, так и на областном уровне, согласно утвержденного графика приема.