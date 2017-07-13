Прокуратура Донецкой области добилась возвращения помещений в собственность школы

Органами прокуратуры области уделяется постоянное внимание защите интересов государства, нарушенных нецелевым использованием имущества общеобразовательных учебных заведений.
По результатам изучения руководителем Красноармейской местной прокуратуры вопрос о правомерности использования помещений учебных заведений района установлен факт использования указанных помещений не для осуществления образовательных услуг.
Так, на основании договора аренды, заключенного между Сергиевской СОШ Красноармейского района и Украинским государственным предприятием почтовой связи «Укрпочта», последнему передано в аренду нежилое помещение площадью 45 кв. м на первом этаже школы для размещения отделения почтовой связи. Однако, деятельность почтового отделения никоим образом не связана с учебно-воспитательными функциями образовательного учреждения, препятствует реализации прав граждан на доступное образование, полную реализацию способностей, всестороннего развития и противоречит интересам государства в сфере образования.
Из указанных оснований в марте текущего года руководитель Красноармейской местной прокуратуры обратился в Хозяйственный суд с исковым заявлением о признании недействительным указанного договора и обязательства арендатора вернуть помещения.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, договор расторгнут, а предприятие почтовой связи обязаны вернуть помещение учебному заведению.