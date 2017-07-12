Общественные организации Донбасса объединят в одно сообщество

В Донецкой и Луганской области стартовал проект Go East, направленный на усиление способности общественных организаций и местных инициатив. Это новое направление работы организации Global Office, которая уже несколько лет занимается популяризацией изучения иностранных языков, сообщает До ТеБе.
Сейчас координаторы Go East путешествуют по городам Донбасса, собирая информацию о проблемах, потребностях и ожиданиях местных активистов.
В проекте принимают участие 17 крупнейших городов Донецкой и Луганской областей, однако организаторы не против включить в проекты и другие населенные пункты, где есть активные общественные организации.
Как рассказывает координатор проекта Светлана Колодий, по предварительной информации, общими проблемами для многих общественных организаций Донбасса является патернализм - ожидание поддержки от власти и доноров, кризис доверия в собственной среде и в общинах, а также недостаток знаний и навыков для обеспечения устойчивого развития и менеджмента организации.
После завершения мониторинга, который продлится до конца лета, для участников проекта будут организованы семинары, хакатон и другие мероприятия, которые помогут активистам из разных городов скоординироваться для совместной работы по направлениям, которыми они занимаются.
- На выходе мы хотим получить сообщество организаций и инициатив, которые взаимодействуют между собой и могут продвигать общие цели, - отмечает Светлана.