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В селе Донецкой области зафиксировано бешенство у животных

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Общество / Разное
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В селе Донецкой области зафиксировано бешенство у животных

В одном из сел Добропольского района (Донецкая обл.) ввели карантин в связи со случаем бешенства у животных. Об этом сообщает администрация Госпродпотреблужбы в Добропольском районе.

В частности, в селе Криворожье 27 июня на одном из частных подворий пал бычок с подозрением на заболевание бешенством. «30 июня 2017 года диагноз был подтвержден Днепровской региональной государственной лабораторией ветеринарной медицины. По факту случившегося специалистами Добропольской районной государственной больницы ветеринарной медицины произведено эпизоотическое расследование, приняты меры по локализации и недопущению распространения заболевания бешенства среди животных», – говорится в сообщении.

Сообшается также, что на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Добропольской райгосадинистрации принято решение объявить село Криворожье неблагополучным пунктом и ввести карантинные ограничения сроком на 60 дней для выполнения всех необходимых мероприятий по локализации и недопущению распространения заболевания. «На данный момент ведутся мероприятия по дополнительной иммунизации животных против бешенства в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне», – уточняется в сообщении.

Донецкие Новости


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