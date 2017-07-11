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В Украине количество переселенцев из Донбасса и Крыма достигло почти 1,3 млн человек

В Украине насчитали более 1,4 млн переселенцев из Донбасса и Крыма

Переселенцев стало меньше еще на 2 тыс. человек

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