Переселенцев стало меньше еще на 2 тыс. человек

По состоянию на 10 июля в Украине учтено 1 млн 582 тыс. 808 переселенцев или 1 млн 272 тыс. 578 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 27 июня 2017 года в Украине насчитывалось 1 млн 584 тыс. 859 переселенцев. Таким образом, за 2 недели число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц сократилось на 2051 чел.
Донецкие Новости