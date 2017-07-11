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Переселенцев стало меньше еще на 2 тыс. человек

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Общество / Разное
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Переселенцев стало меньше еще на 2 тыс. человек

По состоянию на 10 июля в Украине учтено 1 млн 582 тыс. 808 переселенцев или 1 млн 272 тыс. 578 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 27 июня 2017 года в Украине насчитывалось 1 млн 584 тыс. 859 переселенцев. Таким образом, за 2 недели число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц сократилось на 2051 чел.

Донецкие Новости


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