В Новоазовске отметили День города

Масштабная праздничная программа «Морские нивы», посвященная Дню рыбака и Дню города, была организована 9 июля на центральной площади Новоазовска.
Организатором мероприятия выступили "министерство" культуры ДНР совместно с "дминистрацией" Новоазовского района и Донецким "республиканским учебно-методическим центром культуры и искусства".
«Почти каждая новоазовская семья так или иначе связана с морем. Поэтому в День рыбака, праздник всего нашего города, сердечно поздравляю всех, кто соединил свои жизни с этой сложной профессией», — поздравил горожан и.о. "главы" Новоазовского района Анатолий Яновский.
В рамках праздничной программы жители города приняли участие в карнавальном шествии «Вперед, за Нептуном!». В официальной части мероприятия состоялось чествование лучших рыбаков и рыболовецких династий района.