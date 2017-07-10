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В Новоазовске отметили День города

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Общество / Разное
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В Новоазовске отметили День города
Масштабная праздничная программа «Морские нивы», посвященная Дню рыбака и Дню города, была организована 9 июля на центральной площади Новоазовска.

Организатором мероприятия выступили "министерство" культуры ДНР совместно с "дминистрацией" Новоазовского района и Донецким "республиканским учебно-методическим центром культуры и искусства".

«Почти каждая новоазовская семья так или иначе связана с морем. Поэтому в День рыбака, праздник всего нашего города, сердечно поздравляю всех, кто соединил свои жизни с этой сложной профессией», — поздравил горожан и.о. "главы" Новоазовского района Анатолий Яновский.

В рамках праздничной программы жители города приняли участие в карнавальном шествии «Вперед, за Нептуном!». В официальной части мероприятия состоялось чествование лучших рыбаков и рыболовецких династий района.
В Новоазовске отметили День города
В Новоазовске отметили День города


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