В ДНР задержали 766 человек за нарушение комендантского часа

В ДНР снова отрапортовали о числе задержанных человек, которые нарушили комендантский час. Напомним, что данное мероприятие, по словам «силовиков» ДНР, проходит с целью выявления диверсантов, однако на практике задерживают лишь тех, кто не успел добраться домой после прогулок по городу, или тех, кто задержался в кафе, и не смог вызвать такси.
Как сообщает центр связей с общественностью «МВД» ДНР, в мероприятиях было задействовано более 500 сотрудников полиции, в том числе экипажи «ГАИ», наряды «ОМОН Беркут», сотрудники оперативных служб. В ходе проведения отработки стражи правопорядка проверили 521 увеселительное заведение, составили 208 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появления в общественных местах в пьяном виде.
Сотрудники «ГАИ» составили 145 административных протоколов, из них 63 – за управление автомобилем в нетрезвом виде, 34 автомобиля задержаны за различные нарушения Правил дорожного движения.
За нарушение комендантского часа было задержано 766 человек, 3 из них – по подозрению в совершении преступления. К ответственности привлечено 22 правонарушителя за мелкое хулиганство и 5 – за злостное неповиновение законному требованию сотрудника «полиции».