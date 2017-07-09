На подконтрольной Украины Донецкой области станет больше заповедной земли

На подконтрольной территории Донецкой области будет расширена сеть природно-заповедных зон. Сейчас готовятся документы о включении в таких зон 40 участков общей площадью 6000 га, сообщает До ТеБе.
При этом, три из шести ландшафтных парков Донецкой области ликвидируют. Речь идет о РЛП «Зуевский», «Донецкий кряж» и «Меотида», которые расположены на неподконтрольной территории.
Сейчас в Донецкой области осталось два региональных ландшафтных парка «Клебан-Бык» и «Краматорский», а также Национальный парк «Святые горы».