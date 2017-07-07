Из-за вируса Petya на Луганщине уже неделю не выдают справки переселенцам

В Луганской области уже неделю не выдают справки о статусе временно перемещенных лиц. После кибератаки вируса Petya в управлениях труда и соцзащиты населения перестали работать компьютеры, произошел сбой базы данных. До сих пор полностью восстановить работу системы не удалось. Об этом сообщает организация «Донбасс SOS» на своей странице в Facebook.
Людям, которые приехали из временно неподконтрольной территории за справкой, приходится спать под стенами здания соцзащиты. Социальные работники подтверждают – справки о статусе ВПЛ не выдают и документы не принимают.
Когда база заработает в штатном режиме – неизвестно. Надеются: в ближайшее время. А пока переселенцы составляют письменную очередь на подачу документов для справки. Счет пошел на сотни.
«Просто издевательство. И ночуют здесь люди – на лавочках, со списками. Очень сложно. Компьютеры не работают», – говорят переселенцы.
«С прошлого четверга (29 июня) у нас не было доступа к базе ВПЛ, поэтому регистрация внутренне перемещенных лиц была приостановлена. В настоящее время доступ к базе у нас есть, и мы в ближайшее время начнем прием», – говорит заместитель начальника УТСЗН Северодонецкого городского совета Татьяна Свиридова.
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