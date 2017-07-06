Пограничники не пропустили в Луганск женщину с ребенком

На КПВВ «Станица Луганская» пограничники выявили у женщины с ребенком недействительную справку о рождении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Женщина направлялась на выезд на неподконтрольную территорию со своим ребенком 2008 года рождения. При проверке документов пограничники выявили недействительную справку о рождении ребенка с указанием сведений об отце.
В Нацполицию направлено уведомление для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения – подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов.
Гражданка с ребенком передана для выяснения обстоятельств сотрудникам Нацполиции.
Донецкие Новости