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«Поезд Единение Украины «Трухановская Сич» приехал в Донецкую область

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Общество / Разное
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«Поезд Единение Украины «Трухановская Сич» приехал в Донецкую область

Участники Всеукраинской акции «Поезд Единение Украины «Трухановская Сич», съехавшиеся из одиннадцати областей Украины, остановились у подножия горы Карачун, что вблизи Славянска.

Участники акции путешествовуют сорок дней городами Украины поездом, который им бесплатно предоставила Укрзализныця.

Акция создавалась для привлечения школьников, студентов, волонтеров, общественных активистов и военнослужащих в военно-патриотического воспитания.

- Мы уже находимся девятый день в дороге. Были в Херсонской области, в Николаеве. Послезавтра мы выезжаем в Сватово, а затем будут Круты. Было гораздо больше желающих чем мы смогли взять, -рассказал атаман «Трухановой Сечи» Николай Бондарь.

До ТеБе


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