«Поезд Единение Украины «Трухановская Сич» приехал в Донецкую область

Участники Всеукраинской акции «Поезд Единение Украины «Трухановская Сич», съехавшиеся из одиннадцати областей Украины, остановились у подножия горы Карачун, что вблизи Славянска.
Участники акции путешествовуют сорок дней городами Украины поездом, который им бесплатно предоставила Укрзализныця.
Акция создавалась для привлечения школьников, студентов, волонтеров, общественных активистов и военнослужащих в военно-патриотического воспитания.
- Мы уже находимся девятый день в дороге. Были в Херсонской области, в Николаеве. Послезавтра мы выезжаем в Сватово, а затем будут Круты. Было гораздо больше желающих чем мы смогли взять, -рассказал атаман «Трухановой Сечи» Николай Бондарь.
До ТеБе