В селе Звановка появится пляж

В селе Звановка общественная организация «Волшебные руны» планирует сделать зону отдыха у реки.
В селе Звановка Бахмутского района протекает река Бахмутка, когда-то на ее берегу был пляж. Сейчас берег заилился, зарос деревьями и кустами.
- Мы планируем очистить побережье, вывезем ил со дна, завезем 40 машин песка. Будем иметь около 500 м2 водного зеркала. Сюда смогут прийти отдохнуть и дети, и взрослые. Надеемся, что в этом году успеем это сделать, - рассказала председатель ОО "Волшебные руны" Юлия Тымчак.
Проект "Бахмутка - детям" в Артемовской райгосадминистрации подали активисты ОО "Волшебные руны". Деньги на него - ориентировочно 200 тысяч гривен - должны выделить из Донецкого областного экологического фонда.
До ТеБе