Из-за хакерской атаки в Славянске не выдают справки переселенцев

Сегодня, 4 июля, во время проведения аппаратного совещания руководитель УТСЗН Славянска (Донецкая обл.) Елена Алехина сообщила, что управление пока не может выдавать справки временно перемещенным лицам, которые бы подтверждали то, что гражданин является ВПЛ.
Руководитель управления объяснила, что временные проблемы с выдачей документов связаны с атакой хакеров на сайт Министерства социальной политики. По словам Елены Алехиной, серверы министерства сейчас восстанавливаются.
«Мы принимаем людей, они пишут заявления, но справки временно не выдаем», – сказала руководитель городского УТСЗН.
Напомним, жертвами хакерской атаки с помощью вируса-вымогателя в Украине стал ряд банков, крупных компаний, метро и международный аэропорт «Борисполь».
Донецкие Новости