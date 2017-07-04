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На Азовском море объявили штормовое предупреждение

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Общество / Разное
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На Азовском море объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на Азовском море 4 июля с 10:00 утра.

Об этом сообщает Мариупольская гидрометеорологическая обсерватория.

В частности, речь идет об усилении северо-восточного ветра до 15-20 м / с. Такая ситуация в портах Мариуполя и Бердянска (Запорожская область).

Высота волн на море будет достигать 13-15 дм, в портах - 7-12 дм. Также, ожидается сильный ливень с грозой. Температура воздуха - 26-31 градус по Цельсию. Температура воды в Азовском море будет держаться на уровне 26-29 градусов тепла. Такая ситуация продержится до конца суток.

До ТеБе


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