На Азовском море объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на Азовском море 4 июля с 10:00 утра.
Об этом сообщает Мариупольская гидрометеорологическая обсерватория.
В частности, речь идет об усилении северо-восточного ветра до 15-20 м / с. Такая ситуация в портах Мариуполя и Бердянска (Запорожская область).
Высота волн на море будет достигать 13-15 дм, в портах - 7-12 дм. Также, ожидается сильный ливень с грозой. Температура воздуха - 26-31 градус по Цельсию. Температура воды в Азовском море будет держаться на уровне 26-29 градусов тепла. Такая ситуация продержится до конца суток.
До ТеБе