Мариупольцы борются за "Укрпочту"

Жители мариупольского поселка Правый Берег выступают против закрытия отделения "Укрпочты" №7. Соответствующее обращение они направили руководству "Укрпочты", сообщает До ТеБе.
- Правый берег - большая историческая часть города. Его протяженность около четырех километров. Отделения "Укрпочты" здесь единственное на весь поселок. Чтобы добраться ближайшего, - №49, расположенного в микрорайоне имени Кирова, жителям придется ехать общественным транспортом. А проживают здесь в основном незащищенные слои населения, - рассказала депутат Мариупольского горсовета Светлана Сытник.
Приказ о закрытии почтового отделения выдала Донецкая дирекция "Укрпочты" еще в апреле текущего года.