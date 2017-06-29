"Пока идет война, комендантский час будет действовать", - Захарченко

Как заявил "глава" самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, комендантский час будет действовать до тех пор, пока на территории Донецкой области ведутся военные действия.
Об этом Захарченко заявил вчера на "прямой линии" с жителями ДНР. Захарченко также напомнил, что комендантский час это вынужденная мера, наше "государство" беспокоится о безопасности жителей.
Напомним, что каждую ночь, на оккупированной части Донецкой области, сотрудники "МГБ" и "полиции" задерживают до 400 человек, которые по разным причинам не успели добраться до дома, комендантский час действует на территории самопровозглашенной ДНР с 23:00 до 05:00.