Наблюдателей ОБСЕ вновь не пустили в Седово

Очередь на блокпосту на въезд в Седово
Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) вновь не пропустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в неподконтрольный украинским властям пос. Седово (Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.
«26 июня на северо‑западной окраине подконтрольного «ДНР» пгт Седово (106 км к югу от Донецка) вооруженные мужчины запретили патрулю Миссии проезд через блокпост, ссылаясь на распоряжения не пропускать патрули СММ. Миссия уведомила об этом СЦКК. Спустя примерно час патруль покинул это место», – сказано в отчете.