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Наблюдателей ОБСЕ вновь не пустили в Седово

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Общество / Разное
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Наблюдателей ОБСЕ вновь не пустили в Седово
Очередь на блокпосту на въезд в Седово

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) вновь не пропустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в неподконтрольный украинским властям пос. Седово (Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

«26 июня на северо‑западной окраине подконтрольного «ДНР» пгт Седово (106 км к югу от Донецка) вооруженные мужчины запретили патрулю Миссии проезд через блокпост, ссылаясь на распоряжения не пропускать патрули СММ. Миссия уведомила об этом СЦКК. Спустя примерно час патруль покинул это место», – сказано в отчете.


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